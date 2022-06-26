Отпуск в России — новый тренд среди туристов

Отпускники в России переориентировались на отпуск в стране: таковы результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Исследователи, опросившие три тысячи человек, представляющих экономически активное население, отмечают: соотношение предпочтений сильно изменилось — поклонников отдыха в России стало на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Так, сегодня о намерении ехать в отпуск в города родной страны заявляют 43 процента респондентов. 31 процент настаивает на необходимости зарубежных поездок: они мечтают о таких странах, как Турция, Италия, Испания, Таиланд, ОАЭ и даже США. Среди сторонников местного туризма популярностью пользуются Сочи и Адлер, Крым (причем число россиян, выбравших эти направления, по сравнению с прошлым годом сократилось, говорят авторы исследования), Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дальний Восток и Байкал.

Часть россиян и вовсе готова провести отпуск дома.

Интересно, что среди аудитории siapress.ru, принимавшей участие в подобном опросе, именно последнее «направление» оказалось наиболее популярным: треть всех респондентов выбрала диван у телевизора или дачу в пригородных СНТ. Четверть говорит стремлении выехать в другой регион страны, еще десять процентов изучают предложения туристической индустрии Краснодарского края, в то время как почти 12 процентов остаются на рабочих местах, заявляя, что отпуска летом у них не будет.

Опрос siapress.ru проходил на сайте в начале лета — с 4 по 14 июня.