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​Сургутские школьники выходят во взрослую жизнь

Красные аттестаты получили 124 юных сургутянина

​Сургутские школьники выходят во взрослую жизнь
Фото: телеграм-канал Андрей Филатова

Аттестаты с отличием получили накануне 124 сургутских одиннадцатиклассника: об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Андрей Филатов. Всего во взрослую жизнь в этом году выходят почти 2,5 тысячи юных горожан: сейчас у них жаркая пора — подходит к концу экзаменационный период.

«Мы гордимся, что уже шесть сургутских выпускников получили стобальные результаты по русскому языку и химии, — делится промежуточными итогами градоначальник. — Еще 22 выпускника набрали 98-99 баллов по русскому языку, физике, обществознанию».


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Сегодня в 10:56, просмотров: 105, комментариев: 0
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