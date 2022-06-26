Паллиативное отделение заработает в травмцентре Сургута

Открытие паллиативного отделения готовится в Сургутской травматологии: об этом сообщается в официальном телеграм-канале учреждения. Так, под него выделяется десять коек, которые займут пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями: напомним, что цель паллиативной медицины — сохранить тяжелым больным максимально возможное качество жизни.

Сейчас в учреждении ищут специалистов на вакансии: требуются заведующий, врача по паллиативной помощи и медсестры. «В паллиативе может попробовать себя любой медик независимо от специальности. Главное, располагать внутренним ресурсом для этой непростой, но социально важной, гуманной и благородной миссии. Она заключается не только в купировании боли и других тягостных симптомов, но еще в качественном уходе за пациентом, его моральной и духовной поддержке, — отмечают представители Сургутского травмцентра. — Те, кому интересно это востребованное направление, могут заявить о своей готовности в отдел кадров Сургутской травмбольницы или приемную главного врача (тел. 8-3462- 52-37-15, 8-3462- 52-37-01)».