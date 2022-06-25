Двое сургутских школьников решили сдать ЕГЭ по китайскому языку

Двое выпускников школы №26 Сургута выбрали в качестве итогового экзамена по иностранному языку китайский. Этот предмет не входит в школьную программу, однако ученики могут выбрать для аттестации предметы, которые они изучали самостоятельно, пишет Sitv.

«Наша школа является пунктом проведения экзамена иностранных языков. Поэтому на протяжении последних 8 лет у нас сдают ребята иностранные языки — не только английский. У нас есть история, когда дети сдавали испанский язык», — отметил директор школы.

ЕГЭ по китайскому языку в Сургуте сдают впервые. Поскольку в городе нет специалистов, способных оценить результаты тестирования, на помощь приходят современные технологии.

«Устанавливается специальная программа, когда ребенок начинает сдавать экзамен — он надевает наушники и так выполняет все задания, которые предусмотрены», — пояснили изданию в департаменте образования администрации Сургута.