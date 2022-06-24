Сургутские выпускники, получившие 100 баллов по ЕГЭ, получат 20 тысяч рублей

По предварительным результатам ЕГЭ стало известно, что шесть сургутских школьников получили 100 баллов по русскому языку и химии. Они получат выплату в размере 20 тысяч рублей от окружного правительства.

«По химии получили 100-балльные результаты учащиеся лицея №1, Сургутского научно-естественного лицея и школы №45. Три превосходных результата по русскому языку принесли ребята из школы №46 с углубленным изучением отдельных предметов, Сургутской технологической школы, а также школы №9», – рассказала директор департамента образования Ирина Замятина.

Также 22 выпускника получили 98-99 баллов по русскому языку, физике и обществознанию. «Это тоже отличный и достойный результат. Мы гордимся нашими выпускниками», – отметила глава ведомства.

Кроме того, завтра на торжественной церемонии в Сургутской филармонии 123 выпускникам вручат аттестаты с отличием и медали.