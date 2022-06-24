Депутаты Сургута вновь обсудили возможность переезда чиновников на Маяковского, 15

Переезд части структурных подразделений администрации Сургута в здание на Маяковского, 15 подорожал с 50 до 150 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании думского комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию.

«Для того, чтобы разместить структурные подразделения, нужно привести его в полноценный вид. Изначально при корректировке старого бюджета была просчитана сумма в 50 миллионов рублей, но в мае после подготовки технического задания с учетом замены и ремонта всех инженерных сетей и перепланировки сумма увеличилась. Учитывая, что она увеличилась в разы, до сих пор не принято решение об утверждении проекта и изыскании средств», — сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

Напомним, что ранее здание было аварийным, однако сейчас объект привели в нормативное состояние. Тем не менее, часть ремонтных работ все еще предстоит провести, чтобы сотрудники мэрии могли спокойно разместиться в помещении. Однако депутатов насторожила огромная стоимость: «В 2020 году, когда мы планировали туда переводить единую дежурно-диспетчерскую службу, вместе с оборудованием выходило 180 миллионов рублей. В прошлом году мы обрадовались, когда администрация показала нам другие цифры, это было отличное решение. Сумма в 150 миллионов рублей несколько напрягает», — обратил внимание председатель комитета Владимир Клишин.

Директор ДИЗО ответил, что вместо ЕДДС в здание на Маяковского, 15 переедут департаменты образования, городского хозяйства и работники других подразделений, которые пока базируются на улице Гагарина. Увеличение расходов объяснили тем, что необходимо выполнить перепланировку и учесть все пожарные нормы, которые очень часто меняются.

Народные избранники решили вернуться к обсуждению вопроса осенью, когда ДИЗО будет иметь окончательную стоимость работ, которые требуются объекту.