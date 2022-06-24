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Старый сургутский полигон ТБО «Природа» рекультивируют

На рекультивацию мусорной свалки в Сургуте потратят больше миллиарда

Старый сургутский полигон ТБО «Природа» рекультивируют
Фото: Зеленый фронт

Мусорный полигон в Сургуте рекультивируют в течение пяти лет. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному планированию. Напомним, что с 6 сентября прекратило деятельность предыдущее место складирования ТБО «Природа» – таково было решение суда. Теперь мусор из Сургута возят на полигон «ЛТД» рядом с Солнечным.

«В 2020 году администрацией города заключен контракт на выполнение работ по эксплуатации нового полигона. В рамках договора подрядчиком разработана сметная документация, а также получено положительное заключение Госэкспертизы. Работы по рекультивации старого полигона необходимо выполнить в течение пяти лет в срок до 1 июня 2026 года. Сметная стоимость работ по рекультивации составляет 1 млрд 549 млн рублей», – рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Депутаты отметили, что ранее уже обсуждали данный вопрос в декабре прошлого года. Больше всего народных избранников интересовало, хватит ли мощностей свалки до того, как в Сургуте организуют новое место для складирования ТБО.

«Из доклада нам понятно, что полигон «ЛТД» работает. Как идет заполнение? Хватает ли места до строительства нового полигона?» – спросил председатель комитета Владимир Клишин.

Директор ДГХ заверил, что новый полигон построят в четвертом квартале 2024 года – это следует из информации, предоставленной департаментом промышленности Югры. Полигон рассчитан на несколько муниципальных образований – Сургут, Когалым и Сургутский район. Подрядчик, эксплуатирующий полигон «ЛТД», заявил, что до этой поры места для отходов хватит и мусорного коллапса возникнуть не должно.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 137, комментариев: 0
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