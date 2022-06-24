Подростковый театр Сургута получил средства федерального гранта

Сургутский музыкально-драматический театр выиграл грант на реализацию творческой лаборатории подросткового пространства «Мне (не) больно». Проект рассчитан на зрителей от шести до 23 лет.

«Лаборатория станет пространством дискуссии и объединения подросткового сообщества, где через рефлексию искусства можно получить наглядные стратегии выживания в сложном переходном возрасте», – рассказали в пресс-службе СМДТ.

Лаборатория пройдет в ноябре 2022 года. Программа театра будет построена на синтезе современной прозы и драмы, а также включит в себя ряд образовательных событий, публичных читок, творческих встреч и режиссёрских эскизов.