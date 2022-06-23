Сургутский район включили в рейтинг растущих экономик России 2021 года

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой удостоился звания «Лучший муниципальный руководитель» по версии Всероссийского объединения муниципальных руководителей (КРМС), передает «Вестник Сургутского района». Отмечается, что муниципалитет также был включен в ТОП-100 растущих экономик России 2021 года.

«Это ни в коей мере не достижение или заслуга только лишь главы района, это победа администрации Сургутского района. За последние годы Сургутской район добился ряда уникальных достижений, в том числе на федеральном уровне, по совокупности которых в Югре, а, может, и в Российский Федерации не может похвастаться ни один муниципалитет», – подчеркнул Трубецкой.

Главу муниципалитета поздравили такие известные политики, как вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова, сенатор Совета Федерации Российской Федерации Александр Новьюхов, экс-депутат Госдумы Александр Сидоров, вице-спикер Думы Югры Александр Сальников и другие:

«Честно говорю: я рад за Андрея Александровича, я аплодирую и ему, и всей его команде. Андрей Александрович один из тех руководителей, который делает свою работу так, чтобы людям жилось хорошо. Поэтому я от всей души поздравляю его с этой, считаю, абсолютно заслуженной наградой. Почему она заслуженная? Наверное потому, что Андрей Александрович – неравнодушный к своему делу, к своему региону человек. Он ищет новые подходы, новые идеи. Умеет четко отстаивать свою точку зрения, причем умеет отстаивать аргументированно. Он, как руководитель, сумел найти те ниточки, за которые можно и нужно дергать для того, чтобы район еще лучше и интенсивнее развивался. Сумел создать работоспособную команду, сумел наладить взаимоотношение с субъектами малого и среднего бизнеса. Он нашел золотую середину, и поэтому Сургутский район нормально, хорошо и правильно развивается», – резюмировал экс-сенатор Совета Федерации Юрий Важенин.

Напомним, что до этого Сургутский район получал награды в федеральных конкурсах «Проектный Олимп», «Золотой Меркурий», «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».