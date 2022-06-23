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В администрации Сургута появится объединенный департамент культуры и молодежной политики

Депутаты Сургута рассмотрели возможность объединения комитета культуры и отдела молодежной политики

В администрации Сургута появится объединенный департамент культуры и молодежной политики
Фото: siapress.ru

В администрации Сургута объединят комитет культуры и отдел молодежной политики в один департамент. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Думы города.

«Планируемые изменения производятся в пределах существующей штатной численности комитета культуры и отдела молодежной политики, что не влечет возникновение дополнительных расходов на оплату труда, соответственно, отсутствует необходимость в предоставлении планово-экономического обоснования на оплату труда. Количество структурных подразделений Администрации города уменьшиться на одну единицу и составит двадцать семь», – прокомментировала начальник управления кадров и муниципальной службы Наталья Бандура.

Председатель комитета культура администрации Сургута Антон Акулов подчеркнул, что изменения вызваны тем, что перед ведомствами стоят смежные цели и задачи, а большинство проектов реализуются совместно: «Например, накануне прошел День памяти и скорби, и из пяти-шести публичных мероприятий практически все проводятся силами специалистов подведомственных организаций культуры и молодежной политики. На конец недели планируется провести бал выпускников «Алые паруса» и День молодежи, также совместно силами учреждений культуры и молодежной политики. И таких событийных мероприятий проводится много в течение года».

Депутаты поддержали данное решение, однако возник вопрос – почему в новый департамент не включили управление физической культуры и спорта?

«Отдельный департамент, объединяющий культуру и молодежную политику уже был – это возвращение к прошлому состоянию. Почему тогда не добавить к ним департамент спорта? Зачастую, эти сферы лежат в одной плоскости», – обратил внимание председатель комитета Михаил Бехтин.

Чиновники заявили, что данный вопрос рассматривался, однако у данного ведомства есть свои собственные мероприятия и программы, отличные от сфер культуры и молодежной политики. Представители мэрии пообещали в перспективе вернуться к предложенному варианту.

Отметим, что это не единственные изменения в структуре администрации города. Так, летом прошлого года было принято решение вернуть департамент имущественных и земельных отношений. Позже в мэрии создали департамент массовых коммуникаций и аналитики.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 95, комментариев: 0
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