Ремонтные работы в парке «За Саймой» завершатся к осени

В этом году в парке «За Саймой» пройдет долгожданное благоустройство набережной, а также ремонт дорожно-тропиночных сетей. Работы организованы с учетом сохранности растительности объекта.

«Объем работ достаточно обширный и серьезный. Нами создана рабочая группа с общественными специалистами и активистами для того, чтобы не утратилась природная направленность парка. Так, у нас было уменьшено влияние строительных работ на растительность – мы корректировали дорожно-тропиночную сеть», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Владимир Астраханцев.

Напоминаем, в 2023 году в парке «За Саймой» построят спортивную площадку. За этот объект горожане отдали более 25 тысяч голосов. На сегодняшний день по будущему проекту ведется корректировка проектной документации с учетом сохранности экологической направленности парка.