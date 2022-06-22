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Проект нового здания сургутского театра актера и кукол появится в следующем году

Подрядчика для строительства нового здания театра «Петрушка» в Сургуте могут определить этим летом

Проект нового здания сургутского театра актера и кукол появится в следующем году
Фото: vk.com/teatr_petrushka

Проект нового здания театра «Петрушка» может появиться уже к концу 2023 года. Об этом в ходе заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу Думы Сургута заявил главный архитектор Александр Коновалов. По его словам, подрядчика для проектирования объекта определят уже этим летом – документация для размещения открытого конкурса на торговой площадке почти готова.

Отмечается, что обновленный театр актера и куклы расположится в центре города на участке площадью около 15 тысяч квадратных метров. Здание сделают трехэтажным. Все работы по возведению оцениваются в 700 миллионов рублей.

«Этот вопрос обсуждался на комитете по городскому хозяйству. И место размещения театра, и количество посещений, и число необходимых парковочных мест. Потому что занимает участок немного места, прижимается к реке. Были пожелания о том, чтобы обустроить детскую зону с малыми архитектурными формами и так далее», – напомнил депутат Владимир Клишин.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 62, комментариев: 0
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