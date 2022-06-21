В «Горводоканале» Сургута изменили номер для передачи показаний счетчиков из-за увеличения числа абонентов

С 20 июня «Горводовоканал» принимает показания прибор учета с другого телефона. Так, передать сведения можно по новому номеру +7 (3462) 55-00-20, а также на официальном сайте.

«В конце прошлого – начала этого года из-за того, что большое количество горожан ушли на прямые договоры, у нас сильно увеличилось число абонентов – с 10 тысяч до 57 тысяч лицевых счетов. Поэтому случались технические проблемы, был шквал звонков. Новый номер телефона имеет больше технических возможностей. Он позволяет обработать гораздо большее количество человек», – руководитель организационно-документационного управления «Горводоканала» Елена Санкина.

Напоминаем, что передача показаний производится с 20 по 25 число каждого месяца.