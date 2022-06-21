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Сургутская поликлиника «Нефтяник» получит расширенную парковку

Депутаты Сургута рассмотрели вопрос о расширении парковок у поликлиник

Сургутская поликлиника «Нефтяник» получит расширенную парковку
Фото: Дума Сургута

В Сургуте продолжаются работы по увеличению числа машиномест у медицинских учреждений. Так, по словам директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Александра Коновалова, расширение парковки уже началось у поликлиники «Нефтяник». Однако депутаты уточнили, что есть еще ряд объектов, над которыми стоит поработать:

«По строительству дополнительных парковочных мест и ремонту проезда у поликлиники на улице Киртбая у депутатов были опасения. В частности, сомнения по срокам. Просьба подготовить информацию по этим двум вопросам: проезды, ведущие в 37 микрорайоне, и строительство стоянки у поликлиники № 4, чтобы ситуацию можно было оперативно поправить, если потребуется», – подчеркнул вице-спикер Думы Александр Олейников.

Председатель городского парламента Максим Слепов заявил, что следует вернуться к решению проблемы у детской стоматологии на улице Пушкина. Там уже начинали строительно-монтажные работы, однако их старт был намечен на достаточно поздний период, из-за чего контракт не был выполнен полностью: «На сегодняшний день торги ещё не проводились. Хотелось бы получить законченную парковку».

«Вернемся к рассмотрению этих вопросов после парламентских каникул. Ближайшее время – октябрь. Возможно, к этому времени закончим все работы и доложим, что всё выполнено», – резюмировала председатель комитета по социальной политике Эмилия Трапезникова.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 88, комментариев: 0
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