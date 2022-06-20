Следователи выясняют обстоятельства смерти подростка во время Сабантуя в Сургуте

В Сургуте во время праздника Сабантуй накануне, 19 июня, погиб 13-летний подросток. По предварительным данным, причиной его смерти стала аллергическая реакция, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по ХМАО

«Трагедия произошла во время Сабантуя в Сургуте. Предварительная причина смерти - аллергическая реакция на неизвестный продукт», - отметили в пресс-службе ведомства «Сургутскому вестнику».

Подростку стало резко плохо после того, как он поел плов, уточняет телеграм-канал «Мегаполис». Госпитализировать ребенка не успели.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, а также устанавливают точную причину смерти подростка. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.