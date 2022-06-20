На ремонт детских садов и школ Сургута выделили около 200 миллионов рублей

Этим летом в Сургуте отремонтируют 18 образовательных и дошкольных учреждений. Из них 8 школ и 10 детских садов. Все работы планируют завершить до 1 сентября.

«Проведем работы по капитальному ремонту кровли, текущему ремонту кровельного ограждения, а также помещений, замене дверных блоков, – рассказал заместитель директора МКУ «ДЭАЗиИС» Альберт Туктаров. – Объекты выбирает комиссия, у нее есть несколько параметров: физическое состояние объекта, срок его эксплуатации и необходимость ремонта в данный момент. Планы составляются на три года, то есть объекты мы выбираем заранее».

Так, в детском саду «Филиппок» производятся работы по капитальному ремонту кровли, а также дополнительному утеплению чердачных помещений. «Это нужно, чтобы предотвратить протекание верхних этажей, и чтобы система вентиляции работала в полном объеме, не было конденсата. Работы идут с опережением графика, думаю, к концу июля мы уже закончим», – поделился главный инженер ООО «СтройБизнес» Кирилл Черкашин.

Всего в 2022 году на обновление учреждений выделили около 200 млн рублей. Это средства городского бюджета. При этом, самую большую сумму обеспечили на комплексный капитальный ремонт детского сада «Гусельки» – порядка 168 млн рублей.

Напоминаем, ранее стало известно, что в 2022 году в Сургуте проведут капитальный ремонт четырех образовательных учреждений.