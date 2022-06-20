Миллион рублей потерял сургутянин при покупке мобильных телефонов

В Сургуте возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 27-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в одной из соцсетей югорчанину поступило предложение о покупке мобильных телефонов известной западной марки оптом. Заинтересовавшись, мужчина вступил в переписку с лжепродавцом.

«В ходе диалога аферист убедил мужчину в своем намерении предоставить мобильные телефоны, но только после полной оплаты стоимости товара. Доверчивый югорчанин, не подозревая о корыстным намерениях злоумышленника, используя онлайн-приложение банка, осуществил перевод денежных средств. Общая сумма перевода составила порядка 1 миллиона рублей», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

После того, как мошенник получил деньги, он перестал выходить на связь с покупателем. Сургутянин понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в правоохранительные органы.