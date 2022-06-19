Этим летом сургутяне смогут поплавать на казачьих лодках по Сайме

Проект «Под парусом в Сибирь» презентовали на территории «Старого Сургута». Горожане окунулись в историю присоединения Сибири к Российскому государству, а также покатались на казачьих лодках по Сайме.

«Сургутяне смогли покататься на деревянных суднах, которые были изготовлены по историческим аналогам 17 века. На них первооткрыватели ходили по многочисленным рекам, на берегах которых строили города-остроги», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Все лето желающие смогут поплавать на лодках и посетить экскурсию по территории историко-культурного центра. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону: 28-17-44.