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Создателя КПК «Югра» осудят в Сургуте за обман пайщиков

В сургутский суд передано дело обманутых пайщиков КПК «Югра»

Создателя КПК «Югра» осудят в Сургуте за обман пайщиков
Фото: unsplash.com

В Сургуте будут судить жителя Краснодарского края за создание финансовой пирамиды под видом кредитного потребительского кооператива. Злоумышленник с помощью рекламы завлекал новых пайщиков, обещая доход от вложений от 10% до 20% в год. При этом доход и прибыль формировались только за счет новых участников кооператива, а сама фирма инвестиционную деятельность не осуществляла.

С 2018 по 2020 годы мужчина получил от более 150 обманутых пайщиков денежные средства свыше 120 млн рублей. Отмечается, что офисы компании работали в Сургуте, Нефтеюганске, Тюмени и Екатеринбурге.

«В обеспечительных целях в рамках предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. Потерпевшими заявлены гражданские иски на суммы похищенных денежных средств, внесенных в кооператив. В настоящее время деятельность кооператива прекращена», – сообщили в прокуратуре Югры.


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18 июня в 13:23, просмотров: 902, комментариев: 0
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