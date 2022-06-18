В сургутский суд передано дело обманутых пайщиков КПК «Югра»

В Сургуте будут судить жителя Краснодарского края за создание финансовой пирамиды под видом кредитного потребительского кооператива. Злоумышленник с помощью рекламы завлекал новых пайщиков, обещая доход от вложений от 10% до 20% в год. При этом доход и прибыль формировались только за счет новых участников кооператива, а сама фирма инвестиционную деятельность не осуществляла.

С 2018 по 2020 годы мужчина получил от более 150 обманутых пайщиков денежные средства свыше 120 млн рублей. Отмечается, что офисы компании работали в Сургуте, Нефтеюганске, Тюмени и Екатеринбурге.

«В обеспечительных целях в рамках предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. Потерпевшими заявлены гражданские иски на суммы похищенных денежных средств, внесенных в кооператив. В настоящее время деятельность кооператива прекращена», – сообщили в прокуратуре Югры.