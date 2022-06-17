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Расследование дела о нападении на росгвардейца в Сургутском районе завершили

Югорчанина обвинили в угрозе убийством и посягательство на жизнь сотрудника Росгвардии

Расследование дела о нападении на росгвардейца в Сургутском районе завершили
Фото: https://hmao.sledcom.ru

В Сургутском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя, обвиняемого в угрозах убийством и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

«По версии следствия 15 октября 2021 года около 23 часов обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с супругой, возникшего на почве ревности, высказал женщине угрозы убийством и в подтверждение своих намерений несколько раз замахнулся топором. Опасаясь агрессивного поведения мужчины и желая избежать насилия, женщина вместе с детьми убежала к соседке, которой рассказала о произошедшем и попросила сообщить в полицию», – рассказали в СУ СКР по Югре.

Обвиняемый отказался открывать дверь сотрудникам Росгвардии, а после того, как она была выломана – бросил в сотрудника кухонный нож, затем замахнулся топором. Действия злоумышленника пресечены с помощью табельного оружия. Мужчина свою вину признал и раскаялся.

Напоминаем, ранее следователи раскрыли детали нападения с топором на рогвардейца и предоставили видео произошедшего.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 141, комментариев: 0
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