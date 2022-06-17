Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 июня

Спектакль по повести Куприна «Олеся»

Место проведения: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость. Время: 19:00.

История любви главного героя Ивана и полесской «ведьмы», рассказанная от лица самой героини — Олеси, спустя много лет, после возвращения в место, откуда она с бабушкой когда-то сбежала. Повествование происходит через песни, которые всплывают в памяти Олеси, после того как она обнаруживает дневник Ивана, в лесной избушке, где когда-то они с Олесей познакомились.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 500 рублей. 18+

ЗооФестиваль «BarbosFest»

Место проведения: сквер между ТЦ «Богатырь» и школой № 31. Время: 12:00.

В Сургуте 18 июня пройдет первый в Югре ЗооФестиваль. Для горожан подготовили мастер-классы от грумеров, бесплатные консультации от ветеринаров, площадки, на которых каждый желающий сможет чипировать, а также вакцинировать своих домашних питомцев, дегустацию для собак от производителей кормов.

Кроме того, все гости мероприятия могут посмотреть на выступления силачей из «АйронМэн-ЮГРА» и представителей местных мотоклубов. Также любой желающий может помочь организациям помощи животным – для этого достаточно принести корм или подарить внимание подопечным приюта.

Вход свободный. 0+

Мастер-класс «Невозможное - возможно!»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Знакомство с авангардом и конструктивизмом на выставке «Искусство Союза». Создание архитектурной 3D – модели здания будущего.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 0+

19 июня

Open Air концерты от сургутской филармонии

Место проведения: площадь между администрацией Сургута и филармонией. Время: 13:00 и 17:00.

Практически весь день ансамбль народных инструментов «Ларец» будет выступать для сургутян на открытом воздухе. Приходите всей семьей насладиться не только летней погодой, но и музыкой.

«Отмена возможна в случае дождя и сильного ветра. Следите за прогнозом погоды и непременно приходите. Надеемся, что лето будет радовать солнечными днями, а музыканты помогут наполнить их яркими эмоциями!» – подчеркнули в пресс-службе Сургутской филармонии.

Вход свободный. 6+

Выставка местных художников в «Ауре»

Место проведения: ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1. Время: с 10:00.

Выставка познакомит горожан и гостей города с творчеством художников, резидентов сургутской АРТ-резиденции «Квартира».

Экспозиция состоит из трех самостоятельных выставок – «Мох», «Трогательные моменты» и «Без Андроида вход воспрещен».

«Мох», серия творческих работ, в которых Ольга Исаева исследовала тему апсайклинга - вторичного использования материалов и поверхностей, а также экологичного мышления и изменчивости материального мира.

«Трогательные моменты», картины, выполненные в технике пастельной живописи художника Антона Никулина.

«Без Андроида вход воспрещен» — ретроспектива двадцати лет творчества художника Антона Тимошенко, использующего символы из популярной культуры прошлого века и современности в своих художественных работах.

Вход свободный. 0+

Концерт Ромы ВПР

Место проведения: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость. Время: 19:00.

Если вы неравнодушны к регги отечественного разлива, то наверняка сталкивались с московской формацией «ВПР и Фестиваль всего на свете», которая с 2001 года привносит в нашу действительность немного ямайского солнца. Лидер группы Роман Семенов (ВПР) – пламенный апологет roots reggae и апостол даба, автор целого собрания песен, которые служат адаптацией карибской ритмики к российским реалиям и русскому языку.

Песни ВПР’а – это и глубокая лирика акустических концертов и жесткий раггамафин электронных сэтов. Он уверенно звучит в любом музыкальном спектре – от легких электронных lounge-композиций до танцевальных «боевиков» которые взрывают любой зал. На концертах реггей гармонично переплетается с афробитом, блюз с русскими традиционными напевами. Единственное, что всегда остается неизменным - непередаваемый грув, который не дает сидеть на месте. Каждый концерт – это импровизация и тонкое чувство настоящего момента, который диктует пульсацию каждой песни.

ВПР переполнен любовью, и если прикоснуться к нему, эта любовь ударит в тебя током. Каждая его песня — омут, в котором нет дна. И музыка — такая естественная и живая. Это невозможно объяснить и к этому нельзя привыкнуть. Эти песни настоящие. Каждый день сам по себе – это праздник, но если в нем найдется время для Ромы ВПР, то наша жизнь и впрямь обратится в фестиваль всего на свете.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 500 рублей, на входе – 700 рублей. 18+