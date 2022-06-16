В Сургуте продолжается осмотр объектов из-за лжеминирования

В Сургуте неизвестный «заминировал» образовательные учреждения – детей пришлось эвакуировать. Сообщение с информацией об инциденте поступило в редакцию от одной из родительниц.

В администрации города заверили, что никакой опасности нет. Сейчас специальные службы еще проверяют объекты, однако в половине из них никаких взрывчатых веществ не обнаружено:

«На адреса электронных почт образовательных учреждений поступили сообщения о лжеминировании. Правоохранительные органы при получении информации отреагировали. Половина объектов, которые подверглись лжеминированию, обследованы – взрывчатых веществ нет. Паниковать не нужно. Подобная рассылка происходит в других регионах России и городах Югры», – прокомментировал руководитель аппарата антитеррористической комиссии города Сургута Дмитрий Печенкин.

Отметим, что подобный инцидент произошел накануне в Нижневартовске – некто разослал угрожающие сообщения на почты судов, медицинских учреждений, ТЦ и других объектов. СМИ сообщают, что лжеминер сегодня угрожал взорвать аэропорт, здание исправительной колонии, СИЗО №1, мэрию.