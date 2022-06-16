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​Концерт под открытым небом у филармонии Сургута отменили из-за дождя

Непогода внесла коррективы в расписание уличных концертов сургутской филармонии

​Концерт под открытым небом у филармонии Сургута отменили из-за дождя
Фото: pixabay.com

Концерт под открытым небом «Ностальгия по 70-м» Симфонического оркестра Сургутской филармонии сегодня, 16 июня, отменяется.

Далее запланированные концерты творческих коллективов филармонии состоятся по расписанию (в случае благоприятной погоды).


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Сегодня в 13:36, просмотров: 115, комментариев: 0
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