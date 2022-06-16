Непогода внесла коррективы в расписание уличных концертов сургутской филармонии

Концерт под открытым небом «Ностальгия по 70-м» Симфонического оркестра Сургутской филармонии сегодня, 16 июня, отменяется.

Далее запланированные концерты творческих коллективов филармонии состоятся по расписанию (в случае благоприятной погоды).