Поселок Высокий Мыс примет фестиваль бардовской песни оффлайн

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой не исключил, что в поселке Высокий Мыс вновь проведут фестиваль бардовской песни. Он отметил, что все коронавирусные ограничения в регионе сошли на нет, поэтому можно беспрепятственно организовывать мероприятия. Глава поселения уже планирует в будущем провести слет байкеров.

Отметим, что фестиваль проводился на площади, оформленной в виде гитары. Все работы заняли 2,5 года. Теперь у жителей Высокого Мыса есть облагороженная территория, где можно разместить палатки, посмотреть выступление на сцене с навесом, развести костер, отдохнуть на скамейках. На сегодняшний день подрядчик завершает оформление.

«Объект обошелся в 40 миллионов рублей, но оно того стоит. Вообще Бардовский фестиваль – событие знаковое и событийное не только для Сургутского района, но и Югры», – подчеркнул Трубецкой.