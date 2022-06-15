Масштабный ЗооФестиваль пройдет в субботу в Сургуте

В Сургуте 18 июня пройдет первый в Югре ЗооФестиваль. Для горожан подготовили мастер-классы от грумеров, бесплатные консультации от ветеринаров, площадки, на которых каждый желающий сможет чипировать, а также вакцинировать своих домашних питомцев, дегустация для собак от производителей кормов.

Кроме того, все гости мероприятия могут посмотреть на выступления силачей из «АйронМэн-ЮГРА» и представителей местных мотоклубов. Также любой желающий может помочь организациям помощи животным – для этого достаточно принести корм или подарить внимание подопечным приюта.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 в сквере между ТЦ «Богатырь» и школой № 31. Поездки на байках – с 13.00. Выступление богатырей – в 14.00.