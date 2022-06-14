Сургутянина снова осудят за распространение запрещенных веществ

В Сургуте по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ задержали ранее судимого за наркопреступление 30-летнего местного жителя. У него изъяли более 620 граммов наркотиков.

«В кармане его кофты обнаружено 5 свёртков с растительным веществом зелёного цвета, спрятанные в перчатке. В машине подозреваемого полицейские обнаружили ещё 5 кульков с веществом светлого цвета. Согласно справке об экспертном исследовании, изъятое – это 9,8 грамма гашиша и 5,08 грамма мефедрона», – рассказали в полиции Югры.

Также по месту жительства сбытчика изъяли различные наркотические средства: марихуану, гашиш, кокаин и мефедрон. Задержанный планировал распространять их через тайники-закладки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он заключен под стражу.