В Сургуте представят десять концертов для всех желающих

Под открытым небом на площади Советов с 16 по 24 июня Сургутская филармония представит десять концертных программ, в том числе и детские.

Так, в четверг в 18:00 жителей города Симфонический оркестр приглашает отправиться в путешествие по музыке, популярной в 70-х годах XX века. Мелодии из репертуара легендарной группы «ABBA», Ф. Синатра, дуэта «Baccara» и другие хиты зададут мотив солнечному лету.

«Отмена возможна в случае дождя и сильного ветра. Следите за прогнозом погоды и непременно приходите. Надеемся, что лето будет радовать солнечными днями, а музыканты помогут наполнить их яркими эмоциями!» – подчеркнули в пресс-службе Сургутской филармонии.

Полную программу можно узнать на сайте .