На сургутском частном аэродроме могут проводить соревнования по пилотажу

Сургут может стать площадкой для организации летных состязаний. Об этом сегодня, 13 июня, в ходе пресс-конференции заявил глава города Андрей Филатов. Местом для проведения соревнований, скорее всего, будет частный аэродром «Боровая», где готовится пилотажная группа «Барсы».

«У нас есть все для того чтобы развивать авиационный спорт, и мы уже ведем переговоры. Пока рано об этом говорить, но все вроде складывается, чтобы в Сургуте состоялись этапы первенства России по авиационному спорту. Это обязательное условие для власти, мы все сделаем для того чтобы эти планы состоялись», — сообщил градоначальник.