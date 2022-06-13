На сургутской Доске Почета появились новые лица

В Сургуте накануне Дня России обновили Доску Почета. За плодотворную работу и достижения в своих сферах за 2021 год награды были удостоены врачи городских поликлиник и медицинских центров, педагоги творческих коллективов, предприниматели, спортсмены, тренеры, талантливые школьники и многие другие.

Кроме того, девять человек, фото которых поместили на Доску Почета, были внесены в книгу Сургута и награждены знаком «За заслуги перед Сургутом».

«Я уверен, что с такой энергией, которую вкладываете вы, в свою работу, в свое дело, в свое отношение к городу, у нас впереди много интересного и сильного. Спасибо большое за то, что вы делаете для родного города, это, наверное, и есть настоящий патриотизм», — подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.