Пилотажная группа «Барсы» выступит с уникальной авиапрограммой в Сургуте

Пилотажная группа «Барсы» выступит с уникальной авиапрограммой на День города и День России в Сургуте 12 июня, напомнили в пресс-службе администрации.

«Пилотажная группа поднимется в небо над Сургутом в 17.20. Лучше всего смотреть выступление пилотов на Югорском тракте в районе пересечения с ул. Геологической», - говорится в сообщении.

В 18.00, на том же месте, начнутся показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». В программе: групповой высший пилотаж четырех и шести самолетов, синхронный, встречный пилотаж двух самолетов, а также одиночный высший пилотаж, рассказали подробности в мэрии.