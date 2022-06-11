Тренировочный полет «Русских витязей» в Сургуте перенесли из-за грозы

Командир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев изменил время тренировочного полета 11 июня. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие земляки, погода вносит свои коррективы в планы по сегодняшним тренировочным полетам «Русских Витязей». Командир пилотажной группы Андрей Алексеев принял решение перенести тренировку на более раннее время в связи с тем, что на Сургут надвигается гроза», - написал Андрей Филатов.

Место, с которого удобнее всего наблюдать за тренировочным полетов пилотажной группы, осталось тем же - участок Югорского тракта между улицами Энергетиков и Геологической. А вот время назначено более раннее -16.30 - 17 часов.