Дожди и гроза прогнозируются в Сургуте в воскресенье

Лето не спешит побаловать жителей Сургута теплом. В воскресенье, 12 июня, в городе ожидаются дожди и гроза. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью столбик термометра покажет +15.
«По данным Гидрометеорологического бюро Сургута, 12 июня ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с кратковременным дождем, днем грозой», - сообщают синоптики.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
Если вы находитесь в доме:
По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;
Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);
Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
Отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;
Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;
При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;
При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;
Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;
Если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
Если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
Если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;
Велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
Если ударила молния:
Прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.