Жители и гости Сургута смогут дважды увидеть выступление «Русских витязей». Об этом после встречи с командиром пилотажной группы Андреем Алексеевым сообщил глава города Андрей Филатов.

По словам мэра, сегодня, 11 июня, летчики планируют тренировочные полеты. «Программа будет практически полностью повторять основную и пройдет на том же месте, что и запланированное праздничное авиашоу 12 июня», - написал Андрей Филатов на своей странице в соцести «ВКонтакте».

Запланированное время начала тренировки «Витязей» – 18:00. Место для зрителей – прямо на Югорском тракте от ул. Энергетиков до ул. Геологической. Эта территория будет на период с 16-00 до 19-00 перекрыта для проезда автотранспорта.

Из-за погодных условий время тренировочного полета может быть скорректировано. Глава Сургута пообещал заранее предупредить об этом горожан на своей странице в соцсети.