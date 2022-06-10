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Сургутяне заинтересовались бесхозной территорией в 34 микрорайоне

Общественный комплекс в 34 микрорайоне в Сургуте так и не построили

Сургутяне заинтересовались бесхозной территорией в 34 микрорайоне
Фото: 2ГИС

Сургутяне снова обратили внимание на недостроенную территорию в 34 микрорайоне. Жители города рассказали корреспондентам siapress.ru, что на участке часто гуляют дети и подростки. А также там много мусора, в том числе и строительного.

Оказалось, что земельный участок находится в аренде у ИП Лизавенко В. И. до 23 октября 2025 года. У предпринимателя есть свои планы на строительство, в том числе и организация сквера. Так, в паспорте объекта сказано, что на территории планируется многофункциональный культурно-общественный комплекс со спортивными и торговыми зонами, а также ресторанами и подземными гаражами «ШИРОТА 60».

Фото от очевидца.

Однако, опираясь на прошлые материалы СМИ, «Центрстройинвест» получил разрешение на строительство еще в 2009 году. И спустя почти 13 лет на территории так и не появился такой желанный объект.

Департамент архитектуры и градостроительства отреагировал на жалобы горожан и выехал на место. В итоге землепользователю было направлено письмо о необходимости содержания строительной площадки в соответствии с действующим законодательством – ограждение, охрана и санитарное состояние. «Если землепользователем не будут приняты меры и в установленный срок (до 23.06.2022) в департамент архитектуры и градостроительства не поступит отчет о принятых мерах, с приложением фотоотчета, в отношении землепользователя будет составлен протокол об административном правонарушении», – добавили в администрации Сургута.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 246, комментариев: 0
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