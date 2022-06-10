16+
Логотип Сиапресс
USD  58,3895   EUR  62,0934  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутянка оценила изуродованное косметологом лицо в 1,5 млн рублей

1,5 млн рублей потребовала сургутянка у лжекосметолога

Сургутянка оценила изуродованное косметологом лицо в 1,5 млн рублей
pixabay.com

Жительница Сургута, чье лицо серьезно пострадало после косметологической процедуры, требует компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Соответствующее уголовное дело поступило в городской суд.

По версии следствия, 41-летняя сургутянка, не имея специального образования и лицензии, оказывала в ненадлежаще оборудованном помещении медицинские услуги по профилю «косметология». В частности, она выполнила пострадавшей процедуру нитяного лифтинга, после чего у женщины развились инфекционные осложнения. Лжекосметолог продолжала консультировать клиентку, что только усилило осложнения после неграмотно проведенной процедуры.

«Потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму более 1,5 млн рублей. Объем материалов уголовного дела составляет шесть томов. Кроме того, в ходе предварительного следствия допрошено восемь свидетелей, - сообщили «Вестнику» в пресс-службе городского суда.

Работавшая косметологом женщина предстанет перед судом. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:05, просмотров: 149, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 1302
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Актуальное благоустройство // Богдан Гужва 1038
  3. Самовольно установленный козырек балкона напугал сургутян из дома по улице Республики 933
  4. ​Единственная причина, по которой в Сургуте нет водной рекреации – лень чиновников 812
  5. Ажиотажный спрос: россияне готовы платить любые деньги за отдых в Турции 742
  6. Свыше 20 сургутских полицейских попались на коррупционных нарушениях 741
  7. Кому достанется квартира при разводе? Рассказывают эксперты 642
  8. Югорчане очистили от мусора самое глубокое озеро в округе 641
  9. Двое сургутян заблудились в лесу – на помощь пришли спасатели 633
  10. Российский McDonald’s сменил логотип и меню, но еще не определился с названием 631
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7484
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2405
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1970
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1865
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 1739
  6. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 1707
  7. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1683
  8. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1523
  9. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 1484
  10. В Сургуте согласовали изменения в городской бюджет 1386
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7484
  2. ​Из адидаса в абибас 5874
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5708
  4. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5313
  5. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4324
  6. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4203
  7. Лужайки кончились 4000
  8. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3811
  9. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3609
  10. ​Стирание истории 3308

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика