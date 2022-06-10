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Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША

11 июня

Спектакль-сказка «Аладдин и дерево судьбы»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 12:00/14:00.

Встретив волшебное дерево, бездомный бродяга Аладдин решает изменить свою судьбу! Но как? Ведь судьбу можно изменить по-разному. Каким будет заветное желание Аладдина? Какие препятствия ждут его на пути?

В сказке зрителей ждёт встреча с прекрасной принцессой Будур и её непреклонным отцом-султаном, глуповатым визирем и коварным колдуном из Магриба, обаятельной Джинией и могучим Джином. Спектакль наполнен юмором, восточным колоритом, потешными боями и играми с детьми.

Телефон для справок: 677-112. Цена билета: 400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Презентация альбома ПОШ ГНАШ «EROTICA»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Важный персонаж сургутской хип-хоп сцены презентует новый альбом, который он описывает следующим образом: «хотел обмануть весь мир, но получилось только себя».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 250 рублей, на входе – 300 рублей. 18+

Мюзикл «Когда часы 12 бьют...»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 11:00.

Мюзикл «Когда часы двенадцать бьют…» – это всеми любимая сказка Шарля Перро «Золушка», вечная история о добрых чудесах, которые случаются с теми, кто трудолюбив, чист сердцем, умеет верить и ждать. Вместе с очаровательной Золушкой, романтичным Принцем-интеллектуалом, кокеткой-Мачехой и двумя ее смешными дочками юные зрители попадут на сказочный бал к Королю…

В мюзикле «Когда часы двенадцать бьют…» переплетаются знакомый сюжет и модерновые его решения. Замысел талантливого режиссера Петра Орлова, удивительная музыка, зажигательные танцы, фантастические декорации, буйство красок и феерическая игра света подарят всем ощущение яркого, незабываемого праздника.

Этот спектакль одинаково любим как маленькими зрителями, так и их родителями, дедушками и бабушками.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Мастер-класс «Лето в кармане»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2 . Время: 14:00.

Креативные специалисты музея приглашают всех желающих создать декоративное панно в смешанной технике.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+

Спектакль «Тень»

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», улица Сибирская, 2. Время: 17:00.

Спектакль «Тень» театральной студии «Кулисы» – это история о важности совести и чести, о коварстве и малодушии, об истинной любови и ее имитации, верности своим идеалам. Этот спектакль научит отличать правду от лжи, хорошее от дурного, честного человека от корыстолюбца и поступать по совести.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

12 июня

Квартирник «Верните мне мои нулевые»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Квартирник в театре – это глоток живой музыки, чистой и опьяняющей. Это атмосфера «здесь-все-свои» и камерная обстановка. Это Алена Поль и бэнд Сургутского театра, и это новый квартирник «Верните мне мои нулевые».

Гитары, духовые, ударные, вокал – маленькая компания талантливых молодых музыкантов перенесет подальше от Севера. Вы станете участником истории с однозначно счастливым концом!

Особенность «Квартирника» – специально созданный на этот вечер чат с музыкантами театра и Аленой Поль, в котором можно задать любой вопрос артистам и тут же получить на него ответ.

Приходите – подпевать и улыбаться вместе с нами!

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Представление «Как раз для вас»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 14:00/16:00.

Легкая, ненавязчивая история. Вернее даже две — спектакль сделан по двум классическим сказкам: «репка» и «теремок». Не используя избитых приемов а ля «старая история на новый лад», актеры играют эти сказки все же по-новому. Представление являет собой кукольный спектакль с элементами клоунады и играется каждый раз по-разному в зависимости от аудитории. Можно назвать стиль спектакля скоморошьим.

С этим спектаклем мы участвовали в фестивале «Сны улиц» в Тюмени, фестивале уличных театров в Санкт-Петербурге. Музыкальное оформление построено на звуках, песнях и шумах, которые актеры воспроизводят сами. Живой звук, короче.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей. 0+

День России и День города

Подробнее о том, как сургутяне отпразднуют эти два праздника – читайте здесь.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 195, комментариев: 0
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