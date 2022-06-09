Сургутянин самовольно пристроил козырек над балконом и теперь ему придется все демонтировать

Сургутяне, проживающие в доме №86 по улице Республики, пожаловались на металлический лист, который в любой момент может обрушиться от ветра. Жильцы рассказали корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС, что они якобы неоднократно обращались в управляющую компанию, однако результата это не возымело.

Как оказалось, проблема возникла из-за самовольно установленного козырька балкона одним из собственников квартир. Специалисты «ДЕЗ ВЖР» оперативно уведомили жильца о необходимости устранить нарушение в кратчайшие сроки. В администрации города отметили, что сегодня было направлено второе уведомление о необходимости демонтировать козырек.