Спасатели помогли заблудившимся югорчанам выбраться из леса

Спасатели помогли заблудившимся сургутянам выбраться из леса. Как сообщили в учреждении «Центроспас-Югория», двое человек заплутали в районе «Каменного Мыса». Прибывшие к месту спасатели сориентировали людей с помощью сотовой связи – в результате они смогли самостоятельно выйти на дорогу. Спасатели доставили их в Сургут.

«Центроспас-Югория» напоминает, если вы собрались в лес:

- наденьте яркую куртку, которая будет заметна среди деревьев;

- зарядите и пополните баланс сотового телефона;

- предупредите родственников о своих планах, обозначьте им место сбора дикоросов и время возвращения. При изменении маршрута, места сбора дикоросов оповестите об этом родственников;

- С собой желательно взять спички, компас или навигатор, нож, запас продуктов и воды. Если постоянно принимаете какие-либо медикаменты, желательно взять их с собой;

- запоминайте дорогу, помечайте ориентиры.