16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2282   EUR  63,9380  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

Двое сургутян заблудились в лесу – на помощь пришли спасатели

Спасатели помогли заблудившимся югорчанам выбраться из леса

Двое сургутян заблудились в лесу – на помощь пришли спасатели
pixabay.com

Спасатели помогли заблудившимся сургутянам выбраться из леса. Как сообщили в учреждении «Центроспас-Югория», двое человек заплутали в районе «Каменного Мыса». Прибывшие к месту спасатели сориентировали людей с помощью сотовой связи – в результате они смогли самостоятельно выйти на дорогу. Спасатели доставили их в Сургут.

«Центроспас-Югория» напоминает, если вы собрались в лес:

- наденьте яркую куртку, которая будет заметна среди деревьев;

- зарядите и пополните баланс сотового телефона;

- предупредите родственников о своих планах, обозначьте им место сбора дикоросов и время возвращения. При изменении маршрута, места сбора дикоросов оповестите об этом родственников;

- С собой желательно взять спички, компас или навигатор, нож, запас продуктов и воды. Если постоянно принимаете какие-либо медикаменты, желательно взять их с собой;

- запоминайте дорогу, помечайте ориентиры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:20, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. За 2022 год в Сургуте обещают устранить 60% колейности 762
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Актуальное благоустройство // Богдан Гужва 651
  3. Дольше всех на Урале живут югорчане 632
  4. История одного вокзала 523
  5. «Русские Витязи» приземлились в аэропорту Сургута // ВИДЕО 430
  6. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 416
  7. Водитель легковушки скончался при столкновении с «КамАЗом» в Нефтеюганском районе 302
  8. Сургутяне отправили 40 жалоб на качество воды 298
  9. Свыше 20 сургутских полицейских попались на коррупционных нарушениях 279
  10. Вторую часть трубы на Пролетарском преобразят за 35 миллионов рублей 274
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7434
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2336
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1915
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1819
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 1687
  6. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 1639
  7. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1622
  8. Салют над Мангазеей 1545
  9. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1445
  10. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 1426
  1. Имя им — легион 10190
  2. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7434
  3. ​Из адидаса в абибас 5772
  4. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5623
  5. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5195
  6. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4260
  7. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4152
  8. Лужайки кончились 3953
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3762
  10. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3551

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика