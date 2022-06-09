22 сотрудника полиции в ХМАО привлекли к ответственности за нарушения в декларациях о доходах

22 сотрудника Сургутского линейного отдела МВД России привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Поводом послужили неточности в декларациях о доходах, заполненных полицейскими, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год двадцати двух работников отдела полиции содержали неполные и неточные сведения о доходах, транспортных средствах, а также о недвижимом имуществе», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурор внес в адрес начальника линейного отдела представление об устранении нарушений. Полицейских, представивших недостоверные сведения, привлекли к дисциплинарной ответственности.