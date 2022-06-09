Второй этап обновления теплотрассы в Сургуте планируют закончить к октябрю

В Сургуте начался второй этап по возведению защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали от улицы Университетской до 30 лет Победы. Предположительно работы закончатся в октябре. Во время этого времени участок теплотрассы будет закрыт.

«Тепломагистраль на Пролетарском проспекте – стратегически важный объект Сургута, который снабжает всю восточную часть города населением более ста тысяч жителей. Поэтому наша главная цель – обезопасить теплотрассу от внешних воздействий. По результатам проделанной работе первого этапа мы убедились в том, что ограждение действительно защищает объект от наездов автотранспорта, даёт водителям дополнительное освещение на дороге, а также выполняет эстетическую функцию – скрывает с глаз горожан теплотрассу открытого типа», – рассказал генеральный директор ООО «СГЭС» Виталий Пак.

Всего в этом году планируют благоустроить участок протяженностью 1,5 км. Стоимость второго этапа составит 35 миллионов рублей. «СГЭС» взяли на себя все расходы на проектно-изыскательные работы, изготовление, планировку, монтаж и дальнейшую эксплуатацию.

На сегодняшний день компания получила разрешение от администрации города на проведение земляных работ, а также сняли рекламные баннеры и приступили к монтажу опорных конструкций.

Отметим, что третий этап преображения тепломагистрали от улицы 30 лет Победы до Маяковского начнется в мае 2023 года. Протяженность участка работ составит 1,5 км.