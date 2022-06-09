​Пилотажная группа «Русские Витязи» прилетела в Сургут

Пилотажная группа «Русские Витязи» накануне приземлилась в аэропорту Сургута. Спустя девять месяцев они вновь покажут шоу в воздухе 12 июня – в День России и День города. До праздника летчики встретятся с местными школьниками.

«На 11 июня предварительно рассматриваются в плане тренировочные полёты, которые также можно будет посмотреть сургутянам, о месте и времени сообщим дополнительно. Самое грандиозное событие ожидаем 12 июня. Если не подведёт погода, в День России и День Сургута «Витязи» в полном составе в 18-00 поднимутся в небо для демонстрации фигур высшего пилотажа. Уверен, это будет праздник для всех и настоящий подарок Сургуту!» – сообщил глава Сургута Андрей Филатов у себя в соцсетях.