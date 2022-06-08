В Сургутском районе прошли съемки документального фильма про киберспорт

На прошлой неделе киберспортсмены Сургутского района стали героями фильма знаменитого московского режиссера Кирилла Алёхина. Он снимает документальную ленту «Мишки на сервере» при поддержке Института развития интернета.

«Сургутский район заинтересовал режиссера в первую очередь с точки зрения оказываемой нашим спортсменам поддержки. Как в 13 небольших поселениях, до некоторых из которых довольно долго добираться, успешно развивается такое специфическое направление как киберспорт? – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в соцсетях. – В Сургутском районе даже в отдаленных поселениях, в которые нужно добираться через переправу, открываются оборудованные киберспортивные секции, проводят турниры с хорошими призовыми фондами, есть свои звезды…»

Кирилл Алёхин — продюсер короткометражных комедий и фильмов, режиссёр документальных циклов о киберспорте «Герои Warface» и «Рокетджамп», один из продюсеров документального фильма «Летсплей».

На сегодняшний день в Сургутском районе в киберспортивных секциях занимается около 200 человек. В основном ребята играют в «Dota 2» и «Just Dance». Специальные залы оборудованы в Федоровском, Солнечном, Барсово, Лянторе, Белом Яре, Локосово и Русскинской.

Напоминаем, что концепцию развития киберспорта в Сургутском районе разработали еще в 2017 году.