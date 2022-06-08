16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2282   EUR  63,9380  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?

Да 35.5%

Нет 60.5%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 172

Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?

Да 29%

Нет 62.7%

Не знаю 8.3%

Всего голосов: 169

Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?

Да 6.8%

Нет 90.1%

Не знаю 3.1%

Всего голосов: 162

Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?

10%, как сейчас 3.5%

15-20% 21.5%

30% и более 66%

Не знаю 9%

Всего голосов: 144

Комментировать
0
Больше опросов

Киберспортсмены Сургутского района снялись в фильме знаменитого режиссера

В Сургутском районе прошли съемки документального фильма про киберспорт

Киберспортсмены Сургутского района снялись в фильме знаменитого режиссера
Фото: администрация Сургутского района

На прошлой неделе киберспортсмены Сургутского района стали героями фильма знаменитого московского режиссера Кирилла Алёхина. Он снимает документальную ленту «Мишки на сервере» при поддержке Института развития интернета.

«Сургутский район заинтересовал режиссера в первую очередь с точки зрения оказываемой нашим спортсменам поддержки. Как в 13 небольших поселениях, до некоторых из которых довольно долго добираться, успешно развивается такое специфическое направление как киберспорт? – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в соцсетях. – В Сургутском районе даже в отдаленных поселениях, в которые нужно добираться через переправу, открываются оборудованные киберспортивные секции, проводят турниры с хорошими призовыми фондами, есть свои звезды…»

Кирилл Алёхин — продюсер короткометражных комедий и фильмов, режиссёр документальных циклов о киберспорте «Герои Warface» и «Рокетджамп», один из продюсеров документального фильма «Летсплей».

На сегодняшний день в Сургутском районе в киберспортивных секциях занимается около 200 человек. В основном ребята играют в «Dota 2» и «Just Dance». Специальные залы оборудованы в Федоровском, Солнечном, Барсово, Лянторе, Белом Яре, Локосово и Русскинской.

Напоминаем, что концепцию развития киберспорта в Сургутском районе разработали еще в 2017 году.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:20, просмотров: 285, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 917
  2. ​Название «Площадь Света» для центральной площади Сургута выглядит хорошо: просто и со смысловой нагрузкой 453
  3. Сильный ветер вновь возвращается в Сургут 399
  4. В Сургутском районе расследуют уголовное дело о разрушенной дороге 370
  5. В Югре не будут отстранять от работы из-за отсутствия прививки от ковида 348
  6. В Мегионе сироту оставили без жилья 342
  7. За строительство бульвара №18 проголосовали 10 тысяч жителей Нижневартовска 337
  8. ​Жителя Нягани задержали за коноплю в гараже 300
  9. За 2022 год в Сургуте обещают устранить 60% колейности 294
  10. Суточная заболеваемость ковидом выросла ХМАО в два раза 286
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7383
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2270
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1858
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1765
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 1632
  6. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 1578
  7. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1557
  8. Салют над Мангазеей 1494
  9. ​Снос ж/д вокзала в Сургуте — исторический вандализм 1468
  10. ​Реновация Саймы – тревожные звоночки. Площадка «Ботаника» 1446
  1. Имя им — легион 10134
  2. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7383
  3. ​Из адидаса в абибас 5685
  4. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5518
  5. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5091
  6. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4207
  7. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4107
  8. Лужайки кончились 3909
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3720
  10. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3501

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика