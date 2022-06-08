Следователи завели уголовное дело после разрушения дороги в Белом Яру

В СУ СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по факту разрушения дороги в поселке Белый Яр Сургутского района, ведущей в микрорайон «Гидронамыв». Дело расследуется по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Пока уголовное дело безфигурантное, следователи устанавливают виновных, сообщили «Правде УрФО» в пресс-службе ведомства.

Дорогу в Белом Яру построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году. Ее стоимость составила 480 млн рублей. Первые разрушения были зафиксированы уже весной 2021 года.