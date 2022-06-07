Сургутянину грозит колония за кражу одежды и обуви из магазинов

В Сургуте полицейские раскрыли несколько эпизодов кражи. В совершении преступлений подозревается 25-летний неработающий, ранее неоднократно судимый мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Накануне в полицию обратилась администратор одного из гоордских магазинов с заявлением о краже. По ее словам, из торговой точки пропала одежда, сумма ущерба составила более 21 тыс. рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Он пояснил, что украденную одежду продал неизвестному, а деньги потратил на личные нужды.

В ходе расследования выяснилось, что в апреле задержанный попался на краже нескольких пар обуви в еще одном магазине. Тогда нанесенный злоумышленником ущерб превысил 35 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.