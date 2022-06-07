Житель Сургута получил срок за незаконно срубленные три года назад деревья

Сургутянин в 2019 году незаконно срубил деревья, но приговор ему вынесли только недавно. В суде было установлено, что мужчина, используя служебное положение, осуществил незаконную рубку лесных насаждений на площади 1,3883 га в границах Бинштоковского лицензионного участка в Сургутском районе при проведении сейсморазведочных работ. Ущерб лесному фонду оценили почти в два миллиона.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, по представлению прокуратуры юридическим лицом, в котором подсудимый осуществлял трудовую деятельность, ущерб, причинённый лесному фонду, возмещен в полном объеме», – сообщили в прокуратуре Югры.