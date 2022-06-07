Сургутянин проведет 9 лет в колонии за убийство знакомого стеклянной бутылкой

В Сургуте вынесен приговор 53-летнему местному жителю. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 29 мая 2021 года в квартире 59-летнего мужчины, где подсудимый временно проживал. По данным следствия, между мужчинами, распивающими спиртные напитки, произошла ссора. Подсудимый ударил хозяина квартиры по голове пустой стеклянной бутылкой, а затем нанес не менее пяти ударов ногами в область грудной клетки.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время. Обнаружив отсутствие признаков жизни у мужчины, злоумышленник покинул место происшествия, однако спустя несколько дней был задержан сотрудниками полиции», - рассказали детали в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил злоумышленника к 9 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.