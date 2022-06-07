В Югре прошла акция «Сад Дружбы»

В рамках международной акции «Сад Дружбы» сургутские волонтеры, члены Молодежной палаты, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители посадили в сквере 31 микрорайона 15 берез и 10 рябин. Об этом сообщила местная администрация.

Подобная акция прошла и в столице Югры. В Ханты-Мансийске сад разбили на площади конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо». Участие приняли губернатор региона Наталья Комарова, послы стран БРИКС, ШОС, Африки, СНГ и Латинской Америки. Воду для полива растений взяли из места слияния рек Оби и Иртыша.