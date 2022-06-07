На участие в программе догазификации заявились 112 сургутян

Жители Сургута включаются в программу догазификации: на сегодня в адрес Единого оператора газификации поступило уже 112 заявок от горожан. В рамках программы компания «Сургутгаз» будет проводить газ к домохозяйствам: газопровод подойдет непосредственно к границе участка в газифицированных населенных пунктах — к ним, в частности, относятся поселки Лунный и Снежный. На территории участка проводить трубу должны уже сами собственники.

Из 112 заявок уже приняты 55, сообщают представители компании. Две отложены в ожидании предоставления полного пакета документов. Девять отклонены именно по причине непредоставления такого пакета. Заключено восемь договоров на подключение к сетям газораспределения.

Работы, которые выполняет Сургутгаз, бесплатны: напомним, что это одно из условий программы догазификации, которая была принята в 2021 году. При этом оператор подчеркивает: речь идет именно о газифицированных населенных пунктах — например, садово-огороднические товарищества к ним не относятся. Газовая труба может быть подведена только к их границам, а непосредственно на территории СОТов подобные работы могут вестись уже только за счет собственников.

Справка: Заявку на подключение (технологическое присоединение) можно направить через личный кабинет на сайте Единого оператора газификации, «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги) либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», расположенную по адресу: город Сургут, ул.Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85. Заявка от садовых объединений подается коллективная. Перед отправкой заявки необходимо проверить возможность подключения домовладения к сетям газораспределения на официальном сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru/.