20-летний сургутянин попался на краже велосипеда впервые

Сургутянин украл велосипед стоимостью около 24 тысяч рублей. Подозреваемого установили с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город». Им оказался 20-летний горожанин, который заметил велосипед марки «Стерн» возле подъезда одного из жилых домов, перекусил защитный трос и похитил средство передвижения.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Подозреваемый сознался в содеянной краже. Отметим, что ранее молодой человек не привлекался к уголовной и административной ответственности.

В настоящее время велосипед уже вернули законному владельцу.