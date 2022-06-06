В Сургуте прошел фестиваль национальных культур «Соцветие»

Накануне в Сургуте отметили 23-й по счету фестиваль национальных культур «Соцветие». В этом году мероприятие собрало в одном месте представителей 16 народов. Среди них – ханты и манси, армяне, азербайджанцы, таджики, узбеки, дагестанцы и многие другие. К торжеству также присоединился мэр города.

«Этот праздник много лет объединяет сургутян – представителей более ста национальностей. Даёт возможность ближе и глубже узнать другие культуры и традиции. Сегодня лично убедился в том, насколько многогранны и удивительны народы России. Они не просто мирно живут рядом друг с другом, они по-настоящему дружны и едины», – отметил глава города Андрей Филатов в своих соцсетях.

В празднике приняли участие более 15 тысяч горожан. Для них работали этно-площадки с национальными угощениями. На фестивале организовали выставку хлеба, концертную площадку и дискотеку.

Под песню «Ай, ты Россия!» представители диаспор выстроились в «живой хоровод» возле инсталляции «Древо языков». За вклад в сохранение национальной культуры участников отметили памятными дипломами.

Напоминаем, ранее в siapress.ru представили, как можно расширить фестиваль «Соцветие» до уральского масштаба.